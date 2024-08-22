В Дагестане бывший боец UFC Мухаммад Мокаев выжил после ДТП

Он попал в аварию вместе с другом, о чем сообщил телеграм-канал SHOT.

Мокаев ехал за рулем автомобиля Mercedes-AMG A 35 AMG в районе трассы Хасавюрт — Кизляр. Именно там машина внезапно влетела в кювет. По предварительным данным, бывший боец и его друг не пострадали. В Сети появились кадры с места происшествия, заснятые свидетелями ДТП. Судя по ролику, местные жители помогли водителю и пассажиру выбраться из машины.

Мухаммад Мокаев родился в Дагестане. До недавнего времени российский боец представлял Великобританию на соревнованиях. Но в 2024 году у него закончился контракт с UFC.

Также стало известно о смертельном ДТП с ребенком в Нефтеюганске. Согласно заявлениям очевидцев, виновница аварии в момент движения на автомобиле разговаривала по телефону.