Известный боксер поддержал подмосковного кандидата в президенты Союза ММА России

Известный боксер Алексей Папин заявил REGIONS , что выступит за кандидатуру руководителя Федерации ММА Московской области Павла Карнауха на выборах на пост главы Союза ММА России 28 февраля. Спортсмен, лично знакомый с претендентом, выразил уверенность в его профессионализме и потенциале.

Союз ММА России 28 февраля выберет нового главу организации. Как сообщал телеграм-канал Baza, кандидатуру Павла Карнауха на это место поддерживает Международная ассоциация бокса (IBA).

«Доводилось с ним пересекаться по одному делу, могу только добрые вещи про него сказать. Всецело поддерживаю его кандидатуру, трудно найти более достойного человека на эту должность», — заявил REGIONS Папин.

Боец связывает с кандидатурой Карнауха надежды на привлечение в развитие ММА в России спонсоров и на рост сети бойцовских школ для детей и юношей в стране. По мнению Папина, управленческий опыт кандидата может сыграть ключевую роль в расширении инфраструктуры смешанных единоборств.

38-летний Павел Карнаух, помимо руководства федерацией ММА Московской области, известен как руководитель компании «CLT Development» — девелоперской группы, объединившей все активы корпорации АФК «Система», касающиеся деревянного домостроения. Ранее занимал пост президента Национальной ассоциации лесопромышленников и позицию вице-президента лесопромышленной группы «Русский лес». Таким образом, в случае избрания, Союз ММА России может получить во главе не только спортивного функционера, но и опытного хозяйственника с бэкграундом в крупном бизнесе.

