Известный боксер поддержал подмосковного кандидата в президенты Союза ММА России
Известный боксер Алексей Папин заявил REGIONS, что выступит за кандидатуру руководителя Федерации ММА Московской области Павла Карнауха на выборах на пост главы Союза ММА России 28 февраля. Спортсмен, лично знакомый с претендентом, выразил уверенность в его профессионализме и потенциале.
Союз ММА России 28 февраля выберет нового главу организации. Как сообщал телеграм-канал Baza, кандидатуру Павла Карнауха на это место поддерживает Международная ассоциация бокса (IBA).
«Доводилось с ним пересекаться по одному делу, могу только добрые вещи про него сказать. Всецело поддерживаю его кандидатуру, трудно найти более достойного человека на эту должность», — заявил REGIONS Папин.
Боец связывает с кандидатурой Карнауха надежды на привлечение в развитие ММА в России спонсоров и на рост сети бойцовских школ для детей и юношей в стране. По мнению Папина, управленческий опыт кандидата может сыграть ключевую роль в расширении инфраструктуры смешанных единоборств.
38-летний Павел Карнаух, помимо руководства федерацией ММА Московской области, известен как руководитель компании «CLT Development» — девелоперской группы, объединившей все активы корпорации АФК «Система», касающиеся деревянного домостроения. Ранее занимал пост президента Национальной ассоциации лесопромышленников и позицию вице-президента лесопромышленной группы «Русский лес». Таким образом, в случае избрания, Союз ММА России может получить во главе не только спортивного функционера, но и опытного хозяйственника с бэкграундом в крупном бизнесе.
