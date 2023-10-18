Известный дизайнер остался недоволен обновленными российскими банкнотами

Напомним, что ранее в ЦБ продемонстрировали, как будут выглядеть купюры 1000 и 5000 рублей. Но их дизайн понравился далеко не всем, о чем рассказала «Газета.ру» .

Блогер Артемий Лебедев считает, что дизайн этих купюр можно назвать одним словом – «позор». Также он добавил к нему прилагательные «абсолютный» и «беспробудный», что только укрепляет мнение о неудачном дизайне. Впрочем, старый тоже пришелся ему не по вкусу.

Мы уже писали о том, что Артемий Лебедев получил должность директора по дизайну «ВКонтакте». Свое назначение в соцсети Лебедев прокомментировал одним словом: «Кайф», чего он не смог сказать об обновленном внешнем виде российских купюр.

Блогер уверен, что банкноты должны вызывать у людей желание стать гражданином России. Ведь отношение к стране ее граждан и гостей, по словам Лебедева, зависит именно от дизайна наличных денежных средств.