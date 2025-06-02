Известный экономист Стэнли Фишер скончался от Альцгеймера

В возрасте 81 года скончался Стэнли Фишер, авторитетный экономист, ранее возглавлявший Банк Израиля и занимавший пост заместителя главы Федеральной резервной системы США. Его сын Майкл сообщил газете The New York Times, что причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера. Фишер ушел из жизни 31 мая в своем доме, расположенном в Лексингтоне, штат Массачусетс.

Стэнли Фишер появился на свет в 1943 году в Северной Родезии (в прошлом — британский протекторат, ныне — Замбия) в еврейской семье. Впоследствии его семья перебралась в Южную Родезию (также бывший протекторат Великобритании, сегодня известную как Зимбабве).

Фишер получил степени бакалавра и магистра в Лондонской школе экономики, а также докторскую степень по философии в Массачусетском технологическом институте. После этого он преподавал в последнем, где среди его студентов были такие известные личности, как бывший глава ФРС Бен Бернанке и экс-премьер-министр Италии Марио Драги. Кроме того, Фишер вел преподавательскую деятельность в Чикагском университете.

В период с 1988 по 1990 год он занимал должность вице-президента и главного экономиста Всемирного банка, а с 1994 по 2001 год был первым заместителем директора Международного валютного фонда (МВФ). Находясь на этом посту, в 1998 году Фишер представил свои рекомендации российскому правительству по преодолению финансового кризиса.

Он подчеркивал, что ключевые фигуры экономических реформ в России в 1990-х годах, Егор Гайдар и Анатолий Чубайс, были близкими друзьями Фишера и полностью переняли его идеи.

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