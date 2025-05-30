Умер советский разведчик Геннадий Юшкевич

В Белоруссии на 98-м году жизни умер Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), легендарный разведчик Геннадий Юшкевич. Об этом сообщило Министерство обороны республики в телеграм-канале.

Коллегия ведомства выразила глубокие соболезнования семье и близким Юшкевича.

Геннадий Юшкевич — один из самых известных советских разведчиков, ставший символом отваги и служения Родине. Его боевой путь начался в юном возрасте, и он активно участвовал в сложных операциях в годы Великой Отечественной войны.

В 14 лет он присоединился к партизанской диверсионно-разведывательной группе «Чайка», рискнув собственной жизнью ради борьбы с врагом. Через два года Юшкевич стал членом разведгруппы «Джек» 3-го Белорусского фронта, участвовал в боях за Восточную Пруссию.

За проявленную отвагу и героизм Юшкевич награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, а также орденом Славы 3-й степени. В 2010 году был зачислен в ряды почетных солдат 5-й отдельной бригады сил специального назначения. Юшкевич активно участвовал в региональных и республиканских мероприятиях, а также в патриотическом воспитании молодежи.

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