Известный маркетплейс ввел меры борьбы против «потребительского экстремизма»

Ключевой игрок российского ритейла ввел временные изменения в политику возврата товаров для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в сибирском городе, сообщает «Om1 Новосибирск» .

Мера, призванная защитить продавцов Ozon от волны послепраздничных возвратов, коснулась большинства товарных категорий, сократив стандартный срок с 21 до 15 дней. Для новогоднего декора период возможного возврата был ограничен семью днями.

Практическая польза данного решения заключается в стабилизации работы малого и среднего бизнеса, представленного на маркетплейсе. Массовый возврат непонравившихся подарков в январе создает значительные логистические и финансовые сложности для продавцов. Товары, прошедшие полный цикл доставки к покупателю и обратно, часто теряют товарный вид, а продавцы несут прямые убытки на логистику и теряют возможность перепродажи. Ограничение сроков — это инструмент, побуждающий покупателей к более осознанному выбору подарков.

Явление, с которым борется маркетплейс, эксперты называют «потребительским экстремизмом». Оно характерно для праздничного сезона, когда покупки часто совершаются впопыхах, а решение о возврате принимается уже после праздников, когда необходимость в товаре отпадает. Подобная практика дестабилизирует работу не только онлайн-площадок, но и всей сопутствующей инфраструктуры — от складов до курьерских служб.

Креативность подхода заключается в гибкой и точечной настройке правил под специфику категорий товаров. Наиболее строгие ограничения были применены к новогоднему декору — товарам сезонного спроса, актуальность которых резко падает после 1 января. Это показывает, как большие данные и аналитика потребительского поведения используются для выработки конкретных мер поддержки предпринимателей.

В компании подчеркивают, что окончательное решение по возврату в большинстве случаев остается за продавцом, что дает бизнесу дополнительные рычаги контроля.

