Известный певец погиб от удара током, пытаясь установить розетку

24 декабря газета Metropoles сообщила о гибели в возрасте 25 лет известного бразильского певца Кевена Косты, специализировавшегося на госпел-музыке. По информации Корпуса пожарных и полиции Бразилии, трагедия произошла при выполнении Костой работ по установке электрической розетки в магазине автозапчастей, что привело к его смерти от удара током.

Коста выполнял работы на высоте около шести метров, когда его ударило током. Благодаря страховочному поясу, он не упал, однако это затруднило процесс его спасения.

Врачи на месте констатировали смерть певца, несмотря на все усилия спасателей и попытки реанимации.

Кевен Коста прославился своим мастерством в жанре госпел-музыки. Он часто выступал на мероприятиях и ритуалах местных евангельских общин. Пастор его церкви, Диарлей Родригес, описал Кевена как "выдающуюся личность, всегда готовую оказать поддержку и помочь другим".

