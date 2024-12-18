Известный пианист-виртуоз покорил ЯНАО и признался региону в любви

Народный артист России и пианист-виртуоз Денис Мацуев в эфире федерального канала «Россия 1» заявил, что Ямал — его самый любимый регион страны. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Пианист неоднократно покорял ЯНАО и выступал перед северянами. В эфире канала он напомнил, что в этом регионе, в Салехарде, есть уникальный конкурс — «Симфония Ямала». Однако Мацуев отметил, что в мероприятии обычно нет дисциплины, связанной с духовыми инструментами. По его мнению, они бы вписались в творческое событие.

«Я обожаю это место, там потрясающие люди. Вы слышали, у нас там есть «Симфония Ямала» — конкурс в Салехарде? Там, правда, нет духовых инструментов, но после сегодняшнего исполнения я подумаю, может быть, ввести новую специальность в наш конкурс», — сказал Денис Мацуев в ходе конкурса «Синяя птица».

Свою любовь к ЯНАО пианист выразил после выступления саксофонистки Софии Петраш, участницы из ямальского Тарко-Сале.

Ранее сообщалось, что звезда русского балета решил уехать из России.