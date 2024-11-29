Известный производитель майонеза «Махеевъ» поднимет цены перед Новым годом

Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ», который известен брендом «Махеевъ», в последнее время дважды информировал ретейлеров о планах по увеличению цен на свою продукцию. Причиной этого стало удорожание закупочных материалов, как следует из свежего обращения компании, сообщил «Коммерсантъ».

С 15 декабря ожидается, что производитель повысит отпускные цены на 21 популярный продукт под марками «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» в диапазоне 2,9-10%, в то время как на четыре наименования майонезных соусов цены возрастут на 5-14,6%, а на два вида томатной пасты — на 5-10%.

В текущий момент банка майонеза «Махеевъ» объемом 800 г стоит примерно 180 руб., тогда как упаковка 380 г обойдется в примерно 100 руб. в известных продуктовых сетях.

Предыдущее повышение цен состоялось в середине ноября, когда 18 позиций майонеза и два соуса подорожали на 10%. Представитель «Коммерсанта» на рынке не исключает, что другие крупные производители смогут последовать примеру «Эссен Продакшн АГ» уже в январе, после новогодних праздников.

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