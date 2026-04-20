Известный российский штангист дисквалифицирован за запрещенный препарат

В российском спорте произошел громкий допинговый скандал. Как сообщает VSE42.Ru , шестикратный чемпион России по тяжелой атлетике Георгий Купцов, представляющий Кемеровскую область, попался на использовании запрещенного вещества. Наказание не заставило себя ждать.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) официально объявило о дисквалификации спортсмена. В его допинг-пробах обнаружили гормон роста. Это вещество входит в класс S2 запрещенного списка ВАДА на 2025 год. Формулировка нарушения — пункты 4.1 и 4.2 Общероссийских антидопинговых правил.

Спортсмена отстранили на пять лет. Отсчет срока идет с 14 ноября 2025 года — именно тогда Купцова временно отстранили от соревнований.

Для 31-летнего тяжелоатлета это решение ставит крест на карьере в ближайшей перспективе. Георгий Купцов — фигура в мире российской штанги более чем заметная. Он мастер спорта международного класса с 2015 года. За плечами — бронзовая медаль чемпионата Европы 2016 года. А еще шесть титулов чемпиона России подряд: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годов. Купцов установил восемь рекордов России: два в категории до 96 кг и шесть в категории до 102 кг.

На соревнованиях спортсмен представлял одновременно два региона: Кемеровскую область и Ставропольский край. Теперь все эти заслуги оказались под вопросом. Дисквалификация на пять лет в 31 год — приговор, который многие называют карьерным. Вернуться в большой спорт после такого срока будет крайне сложно. История Купцова стала очередным напоминанием: допинг не делает чемпионов, а только разрушает их.

