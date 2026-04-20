Известный российский штангист дисквалифицирован за запрещенный препарат
Шестикратного чемпиона из Кузбасса Купцова отстранили на 5 лет из-за допинга
В российском спорте произошел громкий допинговый скандал. Как сообщает VSE42.Ru, шестикратный чемпион России по тяжелой атлетике Георгий Купцов, представляющий Кемеровскую область, попался на использовании запрещенного вещества. Наказание не заставило себя ждать.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) официально объявило о дисквалификации спортсмена. В его допинг-пробах обнаружили гормон роста. Это вещество входит в класс S2 запрещенного списка ВАДА на 2025 год. Формулировка нарушения — пункты 4.1 и 4.2 Общероссийских антидопинговых правил.
Спортсмена отстранили на пять лет. Отсчет срока идет с 14 ноября 2025 года — именно тогда Купцова временно отстранили от соревнований.
Для 31-летнего тяжелоатлета это решение ставит крест на карьере в ближайшей перспективе. Георгий Купцов — фигура в мире российской штанги более чем заметная. Он мастер спорта международного класса с 2015 года. За плечами — бронзовая медаль чемпионата Европы 2016 года. А еще шесть титулов чемпиона России подряд: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годов. Купцов установил восемь рекордов России: два в категории до 96 кг и шесть в категории до 102 кг.
На соревнованиях спортсмен представлял одновременно два региона: Кемеровскую область и Ставропольский край. Теперь все эти заслуги оказались под вопросом. Дисквалификация на пять лет в 31 год — приговор, который многие называют карьерным. Вернуться в большой спорт после такого срока будет крайне сложно. История Купцова стала очередным напоминанием: допинг не делает чемпионов, а только разрушает их.
