Известный телеведущий заявил, что многие его знакомые вернулись в Россию из эмиграции

Очень многие люди, которые в свое время покинули территорию РФ, вернулись назад. Такое заявление сделал Александр Рогов, известный российский стилист и телеведущий программы «Модный приговор». Его точка зрения прозвучала во время общения с Юлией Меньшовой, видео этой беседы появилось в Rutube.

По утверждению Рогова, очень многие из тех, кто раньше выехал из России, вернулись назад из-за рубежа. Они сделали это молча, без всяких публичных заявлений.

«Тихо вернулись, красиво на мероприятия ходят, шампанское красиво пьют, понимаете? Многие даже не сообщили, что это глобальное возвращение случилось», — указал он.

Стилист добавил, что когда он спрашивает подобных знакомых, почему они вернулись, то они говорят, что причиной приезда является необходимость сделать документы. Рогов сыронизировал, что такое изготовление документов у некоторых длится уже по два года.

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