Володина пригрозила Гузеевой полным разоблачением

Известный астролог Василиса Володина, как пишет KP.RU, ответила на обвинения телеведущей Ларисы Гузеевой. Она подчеркнула, что может разоблачить бывшую коллегу.

Конфликт, начавшийся еще в 2020 году после ухода Володиной из шоу «Давай поженимся», разгорается с новой силой. Все из-за того, что Гузеева в недавнем интервью назвала поведение астролога «предательством», напомнив о ее отказе работать во время пандемии на проекте.

Однако Володина парировала и даже пригрозила раскрыть некоторые секреты экс-коллеги.

«Я пять лет про этого человека ничего не слышала. Мне не обидно, а, скорее, странно. Мне тоже есть что рассказать, если что», — сделала заявление блондинка.

Володина, как напомнили звездные обозреватели, настаивала на соблюдении мер безопасности, тогда как программа продолжала съемки.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных услуг.