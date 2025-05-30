Володина пригрозила Гузеевой полным разоблачением
Володина заявила, что может разоблачить бывшую коллегу по шоу Гузееву
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Известный астролог Василиса Володина, как пишет KP.RU, ответила на обвинения телеведущей Ларисы Гузеевой. Она подчеркнула, что может разоблачить бывшую коллегу.
Конфликт, начавшийся еще в 2020 году после ухода Володиной из шоу «Давай поженимся», разгорается с новой силой. Все из-за того, что Гузеева в недавнем интервью назвала поведение астролога «предательством», напомнив о ее отказе работать во время пандемии на проекте.
Однако Володина парировала и даже пригрозила раскрыть некоторые секреты экс-коллеги.
«Я пять лет про этого человека ничего не слышала. Мне не обидно, а, скорее, странно. Мне тоже есть что рассказать, если что», — сделала заявление блондинка.
Володина, как напомнили звездные обозреватели, настаивала на соблюдении мер безопасности, тогда как программа продолжала съемки.
Ранее сообщалось, что суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных услуг.