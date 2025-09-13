Известный волонтер героически погиб, защищая жену от ВСУ под Луганском

Предприниматель Андрей Лагерь, получивший тяжелейшие ранения при атаке украинского беспилотника в Попасной, скончался в больнице. Волонтер-бизнесмен пострадал, когда защищал свою супругу во врем атаки ВСУ.

Глава Первомайского округа ЛНР Сергей Колягин подтвердил, что, несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось из-за несовместимых с жизнью повреждений.

В момент обстрела Андрей Лагерь проявил высшую степень самоотверженности. Увидев приближающуюся угрозу, он инстинктивно заслонил собой свою супругу, приняв основной удар на себя. Его мужественный поступок спас женщину от прямого поражения и гибели.

Отмечается, что Андрей Лагерь был известен в регионе своей активной гражданской позицией и добрыми делами. Более трех лет он обеспечивал продуктами питания и налаживал транспортное сообщение для жителей удаленных поселков, постоянно оказываясь в зоне риска. Он продолжал свою волонтерскую деятельность, несмотря на регулярные обстрелы.

За свой вклад в помощь мирным жителям он был удостоен почетного знака «От благодарного народа ЛНР». Его гибель стала тяжелой утратой для всех, кто знал волонтера, получал помощь или вел с ним дела.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка РСФСР умерла на 90-м году жизни. Она посвятила театру около 65 лет.