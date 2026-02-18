«Извините, что оскорбила своим видом»: Симоньян ответила на замечание о внешности после химиотерапии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая сейчас проходит лечение от онкологии, получила неожиданное замечание в свой адрес.

Одна из ее подписчиц в телеграм-канале решила указать журналистке, как ей следует выглядеть во время болезни.

«Специально подчеркивать побочные эффекты заболевания не стоит, это выглядит как вызов, как крик. Обтягивающие штаны при худобе, лысая голова. Это некрасиво. Можно сделать красиво и не вызывающе в этой ситуации», — написала женщине неизвестная советчица.

Реакция Маргариты не заставила себя ждать. Она ответила с иронией, объяснив, что никакой «худобы» у нее нет — наоборот, за время химии она поправилась.

«Извините, я не хотела вас оскорбить своим внешним видом. Лосины в неформальной обстановке я ношу всегда, они мягкие и удобные. Худобы никакой нет — наоборот, я поправилась на 5 кг за время химии, как и предупреждала онколог, и пока не могу скинуть. Волосы выпали по той же причине. Что еще не так? Пишите, не стесняйтесь», — написала Симоньян.

Главред RT не стала оправдываться, а просто объяснила ситуацию, при этом оставив за хейтершей право продолжить диалог. Впрочем, продолжать делать замечания женщина, судя по всему, не стала.

Ранее Маргарита Симоньян уже отвечала хейтерам, которые усомнились в ее болезни и смерти мужа.