«Я бы для таких смертную казнь вернул»: россияне осудили няню и ее собутыльника, который чуть не убил ребенка

В Комсомольске-на-Амуре СК возбудил уголовное дело против мужчины, который выбросил из окна оставленную с няней соседскую годовалую девочку, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, местная жительница наняла няню, чтобы присмотреть за маленькой дочкой. Однако просто сидеть с ребенком дома женщине надоело, и она с чадом отправилась в гости. Там она вместе с мужчиной распивала алкоголь, но в какой-то момент ребенок заплакал, и пьяный собутыльник, разозлившись, выкинул малышку с балкона третьего этажа.

В настоящий момент врачи борются за жизнь девочки. Мужчину же заключили под стражу. Сейчас собираются все необходимые доказательства против него. В Сети виновных в случившемся уже «осудили».

«А няне что? Ее тоже нужно прижать»; «Я бы этих алкашей не сажал, без толку. Я бы для таких смертную казнь вернул»; «Проблема с кадрами. «Моя прекрасная няня» оказалась этиловой»; «А в отношении няни ничего не возбуждено? Или брать чужого ребенка на пьянку — это нормально?»; «А ведь мог бухой сосед и в печку ребенка бросить», — прокомментировали новость возмущенные россияне.

Ранее мы рассказывали, что основным подозреваемым в убийстве ребенка в Москве стал его приятель.