«Я был в шоке»: выпускники Реутова рассказали о панике в связи с низкими оценками за ЕГЭ по русскому языку
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
Некоторые одиннадцатиклассники запаниковали после получения результатов за ЕГЭ по русскому языку, сообщает интернет-издание «Реут».
«Писал ЕГЭ по русскому языку, сам я закончил школу на все пятерки, ожидал высоких баллов. Когда я открыл сайт, я был в шоке — 52 балла», — написал в соцсети один из выпускников Николай.
По его словам, нулевой балл был выставлен за сочинение. Он добавил, что такие же проблемы возникли и у тринадцати его одноклассников. Однако глава управления образования округа Иван Гетман отметил, что такие баллы — результат технического сбоя.
Напомним, что ранее в Минобразования Подмосковья сообщили, что технический сбой, который возник при подсчетов баллов за ЕГЭ, уже устранили.