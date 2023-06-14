«Я был в шоке»: выпускники Реутова рассказали о панике в связи с низкими оценками за ЕГЭ по русскому языку

«Писал ЕГЭ по русскому языку, сам я закончил школу на все пятерки, ожидал высоких баллов. Когда я открыл сайт, я был в шоке — 52 балла», — написал в соцсети один из выпускников Николай.

По его словам, нулевой балл был выставлен за сочинение. Он добавил, что такие же проблемы возникли и у тринадцати его одноклассников. Однако глава управления образования округа Иван Гетман отметил, что такие баллы — результат технического сбоя.

Напомним, что ранее в Минобразования Подмосковья сообщили, что технический сбой, который возник при подсчетов баллов за ЕГЭ, уже устранили.