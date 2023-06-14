Минобразования Подмосковья: технический сбой подсчетов баллов за ЕГЭ по русскому языку устранен

В Подмосковье устранили технический сбой, который привел к тому, что некоторые школьники получили низкие результаты за ЕГЭ по русскому языку, сообщили в областном Минобразования. Вскоре выпускники смогут ознакомиться с правильными результатами, которые появятся в их личном кабинете.

В сообщении министерства уточнили, что некоторые выпускники направили обращения о низком балле за экзамен. Часть из них получила ноль баллов за сочинение, ошибки были также допущены в подсчете баллов за тестовую часть. Всего сбой коснулся 2,8 тысячи школьников из более чем 35 тысяч учеников, которые сдавали ЕГЭ, добавили в ведомсвте.

Ранее сообщалось, что в регионе определились первые ученики, набравшие 100 баллов за ЕГЭ по географии, литературе и химии.