«Я думала, это простуда»: женщина прошла 2400 км пешком через горы и родила

Жительница Китая Донг совершила невозможное: прошла пешком 2400 километров через горы и пустыни, не подозревая, что все это время находилась в интересном положении. Историю невероятного путешествия и внезапных родов публикует издание Need To Know.

Четыре с половиной месяца ушло у Донг на то, чтобы преодолеть маршрут от города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе до Лояна в провинции Хэнань. Женщина, увлеченная треккингом, взбиралась на горные склоны, пересекала пустынные участки и попадала под проливные дожди. Организм выдерживал колоссальные нагрузки, но никаких тревожных сигналов не подавал.

Когда путешествие осталось позади, Донг почувствовала недомогание. Решив, что виной всему затяжная простуда, она отправилась в больницу. Каково же было удивление женщины, когда врачи объявили: у нее отошли воды и начались схватки. Уже через несколько часов Донг стала матерью здорового мальчика весом 2,5 килограмма. Хотя малыш родился на восьмом месяце беременности, его жизни ничто не угрожает.

Сама женщина признается, что понятия не имела о своем положении. Причиной тому стал синдром поликистозных яичников, из-за которого у нее повышен уровень адреналина, а месячные приходят нерегулярно. Прибавку в весе Донг списала на образ жизни и интенсивные тренировки.

Но на этом испытания не закончились. По дороге в больницу китаянка попала в небольшое ДТП, которое, к счастью, обошлось без серьезных последствий. Теперь женщина в шутку называет сына ребенком, приносящим удачу — ведь он не только выжил в экстремальном путешествии, но и благополучно появился на свет, несмотря на все превратности судьбы.

Муж Донг, по его словам, был потрясен не меньше супруги. Оба они даже не подозревали, что после долгого и опасного похода их ждет такой сюрприз — рождение первенца. Теперь в семье туристов-экстремалов появился новый маленький путешественник, готовый к любым неожиданностям.

Ранее сообщалось, что в Аргентине турист рискнул подвесить младенца над 80-метровым водопадом и нарвался на наказание.