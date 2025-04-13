ВСУ убили своего офицера, что вел переговоры с российскими военными о сдаче в плен

Военнослужащие украинской армии (ВСУ) совершили нападение на своего командира, который пытался договориться с российской стороной о добровольной сдаче в плен. Об этом стало известно из сообщения ТАСС, полученного от представителей силовых структур.

Сообщается, что, помимо командира, несколько сослуживцев погибшего также пострадали, поскольку они согласились с его предложением сложить оружие и сдаться в плен.

«Несколько дней назад нам стало известно, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был зверски убит на территории монастырского комплекса», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, инцидент случился на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

Ранее сообщалось, что служба в Вооруженных силах Украины может стать обязательной для всех граждан, в том числе для женщин. С данной инициативой выступил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.