«Я люблю и Ларочку, и зрителя»: Павлиашвили призвал к милосердию после демарша публики в Петербурге

Известный певец Сосо Павлиашвили выступил с поддержкой Ларисы Долиной после скандального инцидента на джазовом фестивале в Санкт-Петербурге. В разговоре с Teleprogramma.org артист признался , что история его глубоко удручает, и призвал к милосердию и объединению вместо взаимных обид.

Павлиашвили дал понять, что происходящее его расстраивает. В этой ситуации он видит чье-то желание рассорить людей, заставить их постоянно кого-то обсуждать и оскорблять.

«Жаль, что такое вообще происходит, кто не без греха, киньте в меня камень. Сейчас такое время, что нам надо всем объединяться и друг другу помогать. Очень тяжелые времена наступили. Милосердие и доброта — на этом строится вообще человек. Я не говорю про эту ситуацию… Людей сознательно направляют, чтобы друг от друга отдалить, оскорбить. Мы просто этим убиваем себя, потому что это к нам потом возвратится. Я также люблю Ларочку, как я люблю зрителя. Надо быть милосерднее. Так зрители выразили свою позицию, но это не значит, что этого зрителя надо ненавидеть», — высказался Сосо Павлиашвили.

Певец подчеркнул, что одинаково сильно любит и Ларису Долину, и зрителей. Он призвал не ненавидеть тех, кто выразил свою позицию, а быть милосерднее, напоминая, что агрессия возвращается бумерангом.

Что произошло

На джазовом фестивале в Санкт-Петербурге случился неприятный инцидент с участием Ларисы Долиной. Когда народная артистка вышла на сцену, часть зрителей демонстративно покинула зал. Позже в СМИ появилась информация, что причиной могла стать политическая позиция певицы, однако сама Долина предпочла не комментировать ситуацию.

Ранее юрист объяснил бесперспективность иска Долиной.