«Я люблю свою страну»: Собчак раскаялась перед россиянами за участие в «голой» вечеринке

Светская львица редко беспокоится о том, что о ней думают окружающие. Однако в этот раз она приняла «эстафету извинений» от коллег, которые тоже участвовали в скандальной тусовке в Москве.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой обернулась неожиданными последствиями: крупными штрафами, риском уголовного дела, налоговой проверкой, хейтом и призывами исключить звезд вечеринки из всех программ и концертов. Учитывая, что ситуацию раскачали до Нового года, артисты и ведущие могут лишиться солидных гонораров.

Участвовала в скандальном событии и Ксения Собчак, которая лишь недавно прервала молчание и объяснилась за свое поведение, пишет портал «Дни.ру».

По словам Собчак, вечеринка должна была пройти в сугубо закрытом формате именно по причине, что была выбрана достаточно спорная тематика 18+.

«Если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну... Не хочу вызывать ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за такой глупой случайности», — объяснилась светская львица.

По мнению Собчак, ситуация разогрелась именно после утечки видео и фото в Сеть. Никто не предполагал таких событий.

Ранее юрист объяснил, что может грозить Ивлеевой за скандальную вечеринку.