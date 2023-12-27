Юрист Ярмуш объяснила, что может грозить Ивлеевой после налоговой проверки

ФНС начала проверку по материалам полиции в отношении Анастасии Ивлеевой, устроившей скандальную вечеринку в Москве.

Вечеринка с полуголыми знаменитостями отечественного шоу-бизнеса прошла неделю назад, однако у общественности до сих пор остался неприятный осадок от этой вакханалии. Критика обрушилась на всех гостей вечера, а также организатора Анастасию Ивлееву.

Блогер приносила извинения за мероприятие. Аналогично поступили Киркоров, Собчак, Лолита, Орлова, Билан и многие другие звезды. Однако это не помогло избежать проблем с законом. Всех начали проверять, некоторым назначать штрафы и проводить профилактические беседы.

Больше всего не повезло Ивлеевой: ведущую решили проверить на соблюдение налоговых законов. Юрист Мария Ярмуш в беседе с RT объяснила, что блогеру грозит уголовное дело в случае выявления нарушений. Такое происходило уже со многими медийными личностями, зарабатывающих в соцсетях. При этом у Ивлеевой ситуация острее: дело о пропаганде нетрадиционных ценностей идет отдельно, и его невозможно объединить. Получается, что Ивлееву могут осудить дважды.

«Это не может быть один и тот же судья. Процессы будут разные, потому что они совершенно не могут быть объединены. Но будут учитывать, предположим, судимость по неуплате налогов», — объяснила Ярмуш.

По словам юриста, многие блогеры пытались легализовать тайно свои доходы, что также является нарушением. Этот пункт, при его выявлении, также сыграет свою роль в обвинении.

Напомним, что столичный Лефортовский районный суд нашел признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в вечеринке Ивлеевой.

Ранее другой адвокат объяснял, за что понесут ответственность некоторые гости вечеринки Ивлеевой.