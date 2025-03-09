«Я не буду позориться»: малолетний сын Собчак попытался дать отпор звездной матери

Ведущая Ксения Собчак показала момент из будней с сыном Платоном, который, как оказалось, уже устал от видеосъемок. Как пишет KP.RU, ребенок попытался дать отпор звездной матери, не пожелав участвовать в ее ролике.

Наследник светской львицы растет таким же прямолинейным и уверенным как его мать. Платону восемь лет, но он уже требует уважать его личные границы. Недавно произошел показательный случай: Собчак попыталась снять его на видео для соцсетей, на что мальчик отреагировал с сомнением. Он сказал, что никогда не простит маме то, что она скачала TikTok (под ограничениями в РФ).

«Может, сама посмотришь? Я не буду позориться… Что ты там делаешь и как ты там танцуешь?», — ответил Платон.

Как напомнила «Комсомолка», последнее время Собчак публикует отрывки из шоу «Блондинка в шоколаде», подстраивая под современную музыку. Также бывают ролики, где присутствует нецензурная лексика.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, почему не живет с молодым мужем.