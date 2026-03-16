Звезда «Бумера» пропал в Москве после пьяного срыва спектакля: актера ищет полиция

В Москве полиция разыскивает 59-летнего актера Сергея Мамаева, известного по роли в фильме «Бумер». Народный артист Республики Марий Эл исчез после того, как в нетрезвом состоянии не смог выйти на сцену столичного театра и скрылся в неизвестном направлении. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Мамаев приехал в столицу на прошлой неделе вместе с труппой Марийского ТЮЗа. Театр представлял в Москве серьезную постановку — «Мертвые души», где артисту была отведена роль помещика Ноздрева. Однако зрители актера так и не увидели: прямо перед началом спектакля он появился за кулисами в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным SHOT, Мамаев с трудом держался на ногах и не мог связно говорить. Даже попытка супруги, также занятой в постановке, привести его в чувство не увенчалась успехом.

После разговора с худруком, в ходе которого актер произнес что-то на непонятном языке, он покинул театр и исчез. Друзей и знакомых в Москве у артиста нет, его мобильный телефон отключен. Коллеги обратились в полицию. Сейчас местонахождение Сергея Мамаева неизвестно.

В фильмографии артиста преимущественно эпизодические роли в таких картинах, как «Бумер», «Эшелон», «В августе 44-го…», «Монах и бес». В последние годы он в основном служит в театре, играя сказочных персонажей: Мойдодыра, Кощея Бессмертного, Графа Вишенку. Постановки идут на русском и марийском языках.

