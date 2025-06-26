«Я остаюсь в ЛДПР Жириновского»: Нилов разоткровенничался о своем исключении из партии

В интервью изданию «Абзац» депутат Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул, что его невозможно исключить из партии, поскольку он является ее постоянным членом уже 28 лет. Парламентарий планирует оспорить решение президиума высшего совета ЛДПР, принятое 25 июня, в судебном порядке.

Нилов сообщил, что все эти события будут неоднократно освещаться в СМИ, а суд рассмотрит, были ли допущены процессуальные нарушения. Что касается фракции, то на данный момент у него нет информации о том, была ли она исключена, но обсуждение продолжается.

«Я сказал, что не хочу больше слушать каких-то оскорблений, угроз и все остальное, как это неоднократно происходило, и что они имеют право вынести то решение, которое считают возможным», — сказал Нилов.

Нилов утверждает, что не было никаких законных причин для его исключения из фракции. Он регулярно посещал все заседания и встречи, вносил законопроекты на обсуждение и активно участвовал в жизни партии.

Нилов назвал себя продолжателем дела почившего весной 2022 года Владимира Жириновского и подчеркнул, что нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий фактически полностью подмял под себя политсилу.

«Где бы я ни был, я продолжатель дела [Владимира Жириновского]. То, что ЛДПР сегодня не та, это очевидно. Она превратилась в какую-то частную компанию, где окружение Слуцкого просто делает, что хочет, унижает, оскорбляет регионы, выгоняет людей, которые сделали все, чтобы и я, и Слуцкий были депутатами Госдумы», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что президиум высшего совета партии ЛДПР принял решение об отстранении Нилова 5 июня 2025 года, сославшись на нарушение партийной дисциплины.