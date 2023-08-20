«Я просто отвернулся начал реветь»: боец СВО рассказал, как потерял друга на передовой

Командир танка Иван Алышев погиб на спецоперации по воле злого рока. Александр Т., сослуживец Алышева, винит в гибели своего товарища сущую мелочь — больной палец на ноге. Незадолго до гибели Иван сильно натер ногу берцами и стал сильно хромать.

Он рассказал, что Иван подходил к ребятам, брал мазь, чтобы боль в ноге утихла. Но ничего не помогало. В день гибели Алышев решил дойти до медроты.

«Надо было перейти через дорогу к двухэтажному зданию. Ваня взял с собой рядового, Влада. И тут нацисты решили обстрелять минами наших медиков», — объясняет Т. обстоятельства гибели друга корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда разорвалась первая мина, ребята спрятались за здание и там сидели, продолжает боец, а потом они побежали через дорогу. Бежать было немного, метров 25 максимум, но буквально в ноги парням прилетела новая мина и упала между ними. По словам Александра, расстояние до них было буквально метр-полметра.

«Мне рассказывали, когда тела уже увозили, у Вани лицо было закрыто руками. Мы же тогда отъехали в другое место, и я не знал о случившемся. Когда мне сообщили, что Ваня — 200 (погиб — Прим. ред.), я стоял в ступоре, меня трясло, и я отказывался в это верить. У меня был комок в горле. Я просто отвернулся начал реветь, а потом долго сидел в танке», — признается солдат.

Сослуживцы пытались успокоить Т., но тому было трудно принять, что буквально в один день он потерял сразу двух своих друзей: и Ваню, и Влада.

«Если бы палец его не беспокоил, Ваня бы не пошел бы до этих медиков и остался бы живой. Он за нами постоянно присматривал, а мне не удалось его спасти. Это не та смерть, которую он заслужил. И вообще, он не должен был умирать, потому что Ваня… — это Ваня», — корит себя Александр.

О том, как после гибели Алышев давал знаки своим близким, читайте здесь.