«Я просто пил квас»: Пьяный водитель без прав устроил погоню и разрыдался в патрульной машине

В Хакасии полицейская погоня закончилась не только протоколом, но и настоящей истерикой. Об этом сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Экипаж ДПС попытался остановить иномарку, но водитель решил испытать удачу в гонке. Итог оказался печальным: нарушитель попал в аварию, вдребезги разбив автомобиль. Оказавшись в патрульной машине, мужчина разрыдался. Выяснилось, что автомобиль он купил всего сутки назад и еще не успел насладиться владением.

На вопрос о причинах опьянения водитель заявил, что сегодня пил квас. Однако приборы оказались суровее — алкотестер зафиксировал 1,66 мг/литр спирта в выдохе, что эквивалентно тяжелой степени опьянения. Проверка по базам данных показала, что у «гонщика» никогда не было водительского удостоверения.

Теперь вместо поездок на новой иномарке жителя Хакасии ждут судебные разбирательства и внушительные штрафы. Видео с плачущим водителем, пытающимся скрыть запах перегара за историей о квасе, уже стало хитом социальных сетей.

Ранее жители Жуковского предупредили собачников о розовой отраве в лесу.