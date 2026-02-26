«Я просто села и поехала»: россиянка заменила уснувшего водителя такси и проехала 200 км

Жительница Иваново заменила водителя такси после возвращения из отпуска и доехала до дома сам. Об этой истории рассказало ИА «Регнум».

Россиянка возвращалась после отдыха в Турции вместе с сестрой. Прилетев в аэропорт Внуково, она заказала такси до родного города — предстояло преодолеть около 300 км. Однако примерно через 100 км пути водитель начал клевать носом, а вскоре и вовсе уснул за рулем. Женщина не растерялась и предложила свою помощь.

Она аккуратно разбудила мужчину, попросила остановиться и пересела на водительское кресло. Оставшиеся 200 км она вела автомобиль сама, пока таксист отдыхал на пассажирском сиденье.

Как рассказала россиянка, к водителю у нее нет никаких претензий: она понимает, что у таксистов тяжелая работа, поэтому они часто перерабатывают. Женщина рада, что смогла помочь и отправить выспавшегося водителя обратно в Москву.

В итоге все остались довольны: россиянка и ее сестра благополучно добрались до дома, а водитель, отдохнув, поехал дальше по своим делам. История быстро разлетелась по соцсетям и вызвала множество одобрительных комментариев.

