«Я расплакался»: российский минометчик объяснил, почему ему не жалко погибших бойцов ВСУ

Боец СВО с позывным Ангел уже год работает на минометах. По признанию солдата, ему нравится его профессия. Военный рассказал нашему корреспонденту, какие плюсы находит в ежедневном перемещении по снегам с орудиями и снарядами.

По словам Ангела, особенно его радует сплоченный коллектив, ощущение надежного плеча рядом и абсолютная уверенность в том, что товарищ все сделает точно по секундам.

«У меня 120-ый миномет. Скорость обучения зависит только от желания его освоить. Если тебя будет тянуть к нему, ты поймешь, что это твоя работа, и тебе надо ее выполнять как следует, тогда все придет. И руки привыкнут, и будешь нормально считать, и наводить, и подвязывать орудие — все, как полагается», — уверен боец.

Как объяснил Ангел, особенно приятно ему работать с грамотным командованием. Минометчики иногда шутя называют себя «ландшафтными дизайнерами». И чтобы ландшафт менялся ровно там, где надо, нужны четкие указания.

«Тупых и дурных офицеров я на передовой не видел. Задачи, которые мне поступают, реальные и понятные», — заметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А цели у бойцов бывают разные: например, за полторы-две минуты они накрывают огнем некрупный боевой минометный расчет противника. Кроме того, минометчики обстреливают блиндажи, окопы и здания, где сидят украинцы.

«Я был на «Аллее Ангелов» в честь погибших детей Донбасса и расплакался. Понимая, что от моих мин гибнут солдаты ВСУ, я не мучаюсь угрызениями совести. Для меня это не люди. Я думаю, надо убрать всех фашистов, тогда все будет нормально. Без фашистов мир станет лишь благополучнее», — заметил боец.

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