«Я штрафовал»: Мясников рассказал, за что наказывал подчиненных в бытность главврачом

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, что во время работы главврачом штрафовал подчиненных за назначение пациентам ненужных обследований. Об этом пишет «Lenta.ru».

Мясников пояснил, что всегда требовал от врачей отчета: зачем они направляют человека на то или иное исследование и что надеются там увидеть. Если ответ его не устраивал, доктор предлагал сотруднику оплатить процедуру из собственного кармана, чтобы вернуть государству потраченные деньги.

Особое недовольство у Мясникова вызывали случаи, когда пациенты сами требовали назначений, например, просили сделать МРТ головы при обычной головной боли. По его словам, врач не должен идти на поводу у больного, а обязан руководствоваться клиническими рекомендациями.

