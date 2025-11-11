«Я создавал сеть не для этого»: создатель интернета сделал больное признание для всех

Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли выразил сожаление из-за коммерциализации интернета и утраты его первоначальной идеи. Об этом он рассказал в своих мемуарах «Это для всех», сообщает « Вечерний Санкт-Петербург ».

Бернерс-Ли напомнил, что создавал технологию не как продукт, а как инфраструктуру для обмена знаниями между исследователями ЦЕРНа в 1989 году. Он рассчитывал, что интернет станет пространством свободного и честного взаимодействия, однако со временем все изменилось.

По его словам, реклама помогла сделать контент бесплатным, но в итоге именно она превратила интернет в инструмент для сбора данных и удержания внимания пользователей. Ученый отметил, что доминирование крупных корпораций, таких как Google, Meta и Amazon, лишило Сеть децентрализованности и разнообразия.

Сейчас Бернерс-Ли работает над проектом Solid, цель которого — вернуть пользователям контроль над личными данными и снизить зависимость от рекламных алгоритмов. Однако эксперты отмечают, что его идеи пока не получили широкого распространения, поскольку реклама остается основной моделью дохода в цифровой экономике.

Ранее стало известно, что сим-карты россиян начнут отключать после возвращения из-за границы.