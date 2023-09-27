«Я такая не первая»: участница «Голос. Дети» рассказала, как ее обманули на 196 тыс. руб.

Исполнительница рассказала нам, как развивается история с модельной школой «Верона». По ее словам, она настроена весьма решительно.

«Я обратилась в полицию по району Арбат, обещали посодействовать. В банке никак не помогли, сказали, что возможно вернуть деньги только путем расторжения контракта с организацией. Сама школа имеет дурную славу. Даже в банке сказали, что я такая не первая, но ничем помочь не могут, так как электронная подпись стоит моя», — сообщила Апраксина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О существовании кредита, который на нее оформило недобросовестное агентство, и некоего контракта со школой Александра узнала только недавно. Теперь ей предстоит расторгнуть последний.

«Собираюсь расторгать контракт, который я впервые увидела только недавно. Оказывается, его даже подписывать не надо. Он вступает в силу, как только на тебя оформляется кредит. Уже составила и отправила им документ о расторжении оферты, так что собираюсь получить назад полную сумму. Если мне не вернут деньги, пойду в суд», — подчеркнула исполнительница.

Несмотря на то, что обманутых учеников собралось уже приличное количество, о проблемах с «Вероной» девушка не знала. Случившееся же отбило у нее всякое желание сотрудничать с любыми подобными организациями.

«Подобного я раньше не слышала, так как «Верона» блокирует плохие комментарии и регулярно проводит чистку негативных отзывов. Когда ты туда идешь, сначала очень хорошее впечатление, ведь на каждом сайте стоит чуть ли не 5 звезд. В ближайшее время не буду пробовать снова. Был нанесен довольно большой моральный ущерб. Но актерам сложно существовать без агенства, так что, скорее всего, в будущем придется. Правда, теперь буду во много раз осторожней», — призналась собеседница.

Аналогичную историю нам поведал Денис Т., чья дочь тоже должна была стать ученицей модельной школы. Ему «Верона» после вмешательства полиции пообещала вернуть деньги, но не все. Сумма за 6 посещенных занятий внезапно выросла, а к ней добавилась оплата за пропущенные уроки. Оформленный на него кредит Денис выплатил, взяв займ в другом банке, где процентная ставка меньше. А вот обещанной компенсации пострадавший пока так и не увидел, зато узнал от сотрудников финансовой организации и правоохранителей, что к ним регулярно обращаются из-за инцидентов с «Вероной».

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