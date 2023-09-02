«Я твоя девочка, ты нам как папа»: Егор Крид довел до слез и отправил домой участницу «Голос. Уже не дети»

Буквально вчера на первом канале стартовало шоу «Голос. Уже не дети», а страсти уже кипят. Как видно из названия, данный проект — это второй шанс для участников «Голос. Дети». Для новых выпусков подобрали самый молодой состав: Пелагея, Егор Крид, Полина Гагарина и Дима Билан.

Правила те же, наставники во время слепых прослушиваний выбирают себе артисов — по 8 человек в каждую команду. Но есть один нюанс, многие узнают своих бывших подопечных, так что сложно назвать прослушивания действительно «слепыми». И первый же выпуск не обошелся без слез и драмы.

15-летняя Алиса Трифонова выступила с песней «Всегда быть вместе не могут люди», но никто к ней не повернулся. Хотя в прошлый раз она сумела покорить Крида, исполняя песню «Shallow» Леди Гаги. На этот раз певец не повернулся, хотя и узнал Алису. Егор оправдался тем, что хотел увидеть взаимодействие девушки с другими наставниками. Но те не оценили выбор песни и подачу Трифоновой. Певица не смогла сдержать слез.

«Ты когда-то сказал, что я твоя девочка, а для нас всех ты как папа. Я даже рада, что вы не повернулись, будет больше мест для детей, которые тоже смогут испытать это чувство», - ответила Алиса Трифонова, расплакавшись.

Фото: [ Соцсети ]

Кстати зрители отмечают, что между наставниками тоже не все гладко. Полина и Пелагея то и дело перебивают мужчин, чувствуется напряжение. К тому же все недовольны манерами и поведением Гагариной, но досталось и Криду. Зрители отметили его скромность, но обругали внешний вид, а точнее рванные штаны.

Ранее мы рассказывали, как Оксана Самойлова отвела детей на школьную линейку в трусах навыпуск.