«Я там был лет 25 назад, потеряться сложно»: россияне не поняли, как трое несовершеннолетних пропали в Кузбассе

Трое подростков пропали во время спуска с пика Поднебесный в Кемеровской области, сообщили в региональном ГУ МВД.

Школьники не выходят на связь уже более суток. Данил, Алексей и Вячеслав в процессе спуска с горы отбились от туристической группы, уйдя вперед всех. Мальчики так и не вернулись в назначенное место, расположенное в приюте «Рыбаковский».

Сообщается, что связь в этой местности отсутствует, а на поиски пропавших уже выдвинулись спасатели. Пользователей Сети, знакомых с местностью, инцидент удивил.

«Я там был лет 25 назад. Место это называется «Дураки». Вообще, это самая первая гора на Зубьях, на которую можно зайти. Там тропы, наверное, уже натоптаны, как шоссе, заблудиться крайне сложно»; «Там заблудиться крайне сложно. В 80-е годы уже слоновьи тропы были. Возможно, групповая травма. Или медведи, но вряд ли. Редко они там появляются, хотя могут и залетные зайти, после пожаров», — прокомментировали новость россияне.

Ранее опекунша призналась, что сама убила «пропавшего» шестилетнего мальчика.