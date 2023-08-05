«Я тоже этого хочу»: житель Великобритании прозрел после посещения России

Жителя Великобритании шокировала Россия. Гражданин Соединенного Королевства несколько дней прожил в Москве и убедился, что все, что говорят про РФ на Западе — ложь.

Британец в соцсетях признался, что по телевизору ему рассказывали, что в России грязно, по улицам городов ходят банды гопников, семьи в стране неполные, а детей практически нет. Однако все это — часть западной пропаганды.

«Я тоже этого хочу»

По словам жителя Соединенного Королевства, по телевизору специально выставляют Россию в плохом свете.

«Вероятно, есть причина, по которой они не хотят, чтобы ты познакомился с этой настоящей Россией. Потому что ты просто хочешь сказать: «Я тоже этого хочу», — констатировал мужчина.

Британец подчеркнул, что, посмотрев на жизнь в России, понял, что тоже хочет ходить по чистым улицам и видеть на них отцов и матерей с детьми.

Фото: [ freepik.com ]

«А ты как хотел?»

На чистосердечное признание мужчины из Великобритании сразу отреагировали россияне. Они заявили, что слова иностранца их не удивили.

«А ты как хотел? Мы просто рекламировать себя не умеем»; «А мне кажется, что все это к лучшему. Пока они там живут в грязи и смотрят телевизор, где говорят, что у нас все плохо, мы тут шикуем по полной программе», — написали граждане РФ.

Ранее сообщалось, что турпоток иностранцев в Россию увеличился на 130% за полгода.