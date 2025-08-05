«Я убью тебя»: в Подмосковье женщина запугала и ударила ребенка на площадке
В подмосковном Ступино женщина ударила девочку и грозилась ее убить
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В подмосковном Ступино обычная детская игра обернулась угрозами убийством, сообщает Инфо24. Как рассказали очевидцы, женщина в леопардовом платье устроила скандал после того, как девочка случайно толкнула ее дочь на площадке.
Вместо спокойного разговора, по словам очевидцев, мать перешла все границы: она не только накричала, но и ударила незнакомого ребенка.
Инцидент, произошедший 2 августа, попал на видео и вызвал бурную реакцию в родительских чатах. Полиция вскоре установила личность агрессорши. Ей оказалась 41-летняя местная жительница, которая, вероятно, ответит по двум статьям КоАП и уголовному делу за угрозу убийством. Однако решение о возбуждении дела еще не принято.
Ранее сообщалось, что на Алтае задержали женщину по подозрению в убийстве собственной восьмимесячной дочери.