Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем блоге прокомментировала вопросы подписчиков, касающиеся не только ее здоровья, но и мистических предположений о причинах череды несчастий в ее семье, передает KP.RU .

Открытый и прямой ответ на подобные вопросы служит важным сигналом, особенно для широкой аудитории, которая может сталкиваться с аналогичными ситуациями в период тяжелых жизненных испытаний. Вместо поиска мистических причин, Симоньян фокусируется на реальности: борьбе с онкологическим заболеванием, сложностях химиотерапии и воспитании троих детей после потери супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна.

«Прошу, прислушайтесь ко мне! Я убеждена, что на вашу семью наведена порча. Я на себе это испытала, просто удалось убрать порчу в самом начале, и она вернулась к „хозяйке“. Маргарита, пожалуйста, прислушайтесь! Вы нам дороги! Радуюсь, когда вижу вас в эфире!» - написала одна из читательниц ее блога.

Отвечая на мнение одной из читательниц о возможной порче, журналистка четко обозначила свою позицию, заявив, что не верит в суеверия, а вера для нее — это вера в Бога.

«Спасибо большое за доброе отношение. Я не верю в порчу. Я верю в Господа», — написала Симоньян.

В своих постах журналистка не скрывает трудностей лечения, описывая сильную слабость после третьего курса химиотерапии, боли и изжогу. При этом она отмечает, что ради детей готова идти до конца.

