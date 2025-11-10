«Я видела ад»: знаменитая певица пережила клиническую смерть на операционном столе

Инцидент произошел, когда пациентка выходила из состояния наркоза — у нее внезапно остановилось сердце.

Медикам потребовались срочные реанимационные мероприятия, чтобы вернуть певицу к жизни. Как призналась сама Муньос, в момент остановки сердца она увидела нечто пугающее — она описала это местом, похожим на ад. По словам артистки, в этом месте была грязь и плачущие головы, торчащие из земли.

Врачи, проводившие операцию, с большим трудом справились с возникшими осложнениями. После стабилизации состояния певицы медики предупредили ее о необходимости избавиться от курения.

По словам врачей, именно эта привычка могла стать одним из ключевых факторов, осложнивших течение операции и выход из наркоза.

