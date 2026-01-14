«Я вся дрожала»: леди-курьер ехала час без отопления, чтобы спасти праздник клиента в Подмосковье

В Подмосковье нашли самую «ледяную» женщину-курьера. Ольга Аверченкова с успехом преодолела нестандартный логистический вызов, доставив в целости торт-мороженое из Павловского Посада в Орехово-Зуево. Подробности истории про профессиональную ответственность выяснил REGIONS .

Прекрасный, нарядный белый торт мог не доехать до виновника праздника, но только не в смену Ольги Аверченковой. Осознавая риск того, что десерт растает во время часовой поездки, женщина приняла нетривиальное решение — полностью отключить печку в своем автомобиле. Это позволило превратить салон в импровизированную холодильную камеру, сохранив заказ в целости, но потребовало от самой курьер выдержать почти 30-километровый путь при температуре -9°C.

Как рассказала Ольга, ключевым помощником в этой ситуации стал обогрев руля, который предотвратил замерзание рук и позволил безопасно управлять автомобилем.

«Я вся дрожала, но благо, в машине есть обогрев руля, и у меня не замерзли руки», — объяснила Ольга.

Несмотря на дискомфорт и сложные дорожные условия, заказ был доставлен точно в срок и передан получателю лично в руки. Сама исполнительница считает свой поступок рядовым проявлением ответственности, направленным на избежание негативных отзывов и удовлетворение клиента. После выполнения заказа она отправилась в ближайшее кафе, чтобы согреться горячим напитком.

Эта история стала очередным примером того, как работники сферы доставки в Московской области адаптируются к нестандартным задачам в условиях непредсказуемой погоды. Накануне соцсети облетело видео другого курьера, героически преодолевающего высокий сугроб для доставки заказа, что также набрало сотни тысяч просмотров. Многие в подобных постах отмечают, что ответственные курьеры достойны чаевых и повышения зарплат, особенно в зимнее время.

Ранее сообщалось, что маленький подвиг незнакомца с пенсионеркой восхитил жителей Ногинска.