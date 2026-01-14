«Рыцарь снежного сезона»: маленький подвиг незнакомца восхитил жителей Ногинска

Зимний Ногинск обрел неожиданного героя, чей поступок затмил в социальных сетях сводки о работе снегоуборочной техники. Им стал мужчина, который бескорыстно помогает незнакомым женщинам, преимущественно пенсионного возраста, преодолевать высокие сугробы и опасные участки улиц. Милое, социально ответственное видео покорило добротой местных жителей, сообщает REGIONS .

Опубликованная запись запечатлела короткую, но выразительную сцену: уверенные действия, тактичная помощь и немедленное продолжение пути самим мужчиной, который не ждал благодарности и не искал славы. «Супергерой» просто брал под руку дам в беде и помол выбраться из снежного плена на расчищенный тротуар. Этот эпизод в считанные часы облетел местные паблики и группы, превратив неизвестного в символ взаимовыручки.

Пользователи сети единогласно назвали его «рыцарем снежного сезона», отмечая, что в условиях непогоды человеческое участие порой значит не меньше, чем работа коммунальных служб.

«Сугробы стоило придумать, чтобы проверить нашу человечность!» — подписал автор видео в местном телеграм-канале.

Параллельно с этим виртуальным признанием городские власти отчитались о масштабных технических мерах по наведению порядка. Как сообщается, на борьбу со снежными заносами в Ногинске единовременно выведены 30 единиц спецтехники и задействованы 45 дворников, которые расчистили основную часть общественных территорий.

Ранее сообщалось, что УК грозит штраф на сотни тысяч рублей за несвоевременную уборку снега.