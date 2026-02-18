«Я загадала, что точно выздоровею»: в Бронницах щенок стал талисманом для девочки с редким диагнозом

День, заранее отмеченный мамой 13-летней Дины на всех доступных календарях, начался не так, как планировали. На прием к детскому врачу собирались ехать на автомобиле, но местные телеграм-каналы сплетничали о пробках на Новорязанском шоссе. Пришлось идти на автостанцию, где вслед за поломоечной машиной носился маленький белый щенок, который по итогу стал настоящим символом для ребенка. Об этом трогательной истории рассказал REGIONS .

До этого визита семья успела пройти длинный и мучительный путь. У Дины абсолютно отсутствовали силы и аппетит, утром ее было невозможно поднять, болели руки и ноги, выкручивало суставы, в уголках рта не заживали язвочки, а на лице то появлялась, то пропадала ярко-красная сыпь. Позже начали выпадать волосы.

«Всех врачей обошли, резкое падение иммунитета обнаружили — а почему он упал? Ответа не было. Не ВИЧ, не инфекция. Непонятно, что. Рассказали мне, что в Москве принимает буквально доктор Хаус, разбирается с непонятными диагнозами, запись к нему за полтора месяца. Светило! Поехали с Динкой», — рассказывает Алсу, мама девочки.

Врач, осмотрев ребенка по триаде симптомов, заподозрил системную красную волчанку (СКВ), которую и подтвердили специально назначенные иммунологические исследования крови. Это хроническое заболевание, при котором иммунная система начинает воспринимать «свои» клетки как «чужие» и атаковать их. Свое литературное название болезнь получила из-за сходства кожных высыпаний с укусами голодного волка. «Системная» — означает, что при СКВ страдают многие органы: сердце, мозг, суставы, почки, кожа, легкие и кровеносные сосуды.

Вернувшись в Бронницы, Алсу заскочила в аптеку на автостанции, на пару минут потеряв дочку из виду. Испугаться не успела — та уже шла ей навстречу с белым щенком на руках. Он испуганно дрожал, а девочка наконец-то заплакала.

«Мам, говорит сквозь слезы, я все придумала. Я загадала еще у доктора, что если щенок нас дождется и мы его заберем, я точно выздоровею. Ну, что мне оставалось делать? Я только и сказала: с Нютой будешь сама договариваться. Это наша 5-летняя ротвейлерша, весьма серьезная особа», — рассказывает Алсу.

Серьезная особа к белобрысой малявке отнеслась по-матерински снисходительно. Щенка назвали Арам, Арамчик. Ветеринар определил породу: метис чихуахуа и терьера — то есть большим он не вырастет, но и совсем крошкой не останется. То, что нужно для собаки-оберега. Полный энергии неутомимый Арамчик без устали носится по участку, задирая кур. Правда, побаивается петуха и уважает кота.

Сейчас семья продолжает терапию под строгим контролем специалиста. Мать девочки, Алсу, глубоко погрузилась в изучение специфики заболевания и с надеждой отмечает: существует медицинский шанс, что возникший в подростковом возрасте недуг уйдет в стойкую ремиссию и больше не побеспокоит дочь. Состояние Дины стабилизировалось — впервые за долгое время к ребенку вернулось хорошее самочувствие. Эта подмосковная история приобрела удивительный финал: в жизни семьи тяжелое испытание и появление беззащитного существа совпали по времени настолько точно, что теперь трудно определить, кто в этом тандеме стал истинным спасителем.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Электрогорске заметили большого пса и таксу, гуляющих без хозяина.