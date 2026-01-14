Необычная собачья пара, состоящая из крупного пса по кличке Дик и миниатюрной таксы, стала главной темой обсуждения в соцсетях Электрогорска. Жители улицы Пионерской не раз наблюдали, как животные самостоятельно совершают прогулки по району, что вызвало умиление и шутки о «свидании» и «джентельменском поведении». Однако у этой милой есть истории есть правовое продолжение, заявил REGIONS юрист Антон Сазанов.

Видеозапись многие сочли романтическим наброском зимы: две собаки, столь дружные, но разные по размеру, умилили жителей.

«Солидный пес Дик — настоящий джентельмен. Он пригласил свою подругу таксу на свидание или взял на себя роль ответственного выгульщика, раз уж хозяева заняты. „Любовь зла — полюбишь и таксу“, „Главное, чтобы Дик дорогу домой не забыл“», — написали жители.

Однако некоторые увидели в прогулке собак нарушение и риски. Специалист-эколог, ветеринар из Электрогорска Клавдия Верейкина отметила, что опасность есть и для самих питомцев. Ведь не исключено, что они могут пострадать и от рук догхантеров или в конфликте с другими сородичами.

Юрист Сазанов также напомнил, что на территории Московской области действуют строгие правила выгула домашних животных. «Самовыгул», то есть свободное перемещение собак без поводка и без контроля владельца, законодательно запрещен. За подобное нарушение хозяину грозит административный штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.

При этом ответственность резко возрастает, если собака, оставшаяся без присмотра, причинит вред здоровью прохожего или повредит чужое имущество — в таких случаях суммы штрафов исчисляются десятками тысяч рублей, а в отдельных ситуациях может наступать и уголовная ответственность.

В публикациях жители Электрогорска, несмотря на симпатию к необычному дуэту, прямо обратились к владельцам животных. Они призвали не оставлять питомцев без присмотра, подчеркивая, что безопасность и благополучие как самих собак, так и окружающих — это первостепенная обязанность хозяина.

