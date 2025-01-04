«Я жестче, чем стейк за 2 доллара»: пожилая конгрессвумен Фокс упала на лестнице Капитолия

Конгрессвумен Вирджиния Фокс, представляющая Республиканскую партию США, в возрасте 81 года испытала неловкость и упала на мраморной лестнице в здании Капитолия. Об этом сообщил представитель политика в интервью американскому изданию Newsweek.

По словам Алекса Айвса, директора по коммуникациям, у пострадавшей остались несколько ранений. Очевидцы происшествия утверждают, что после падения Фокс вокруг было много крови, сообщает издание. На место была направлена бригада медиков.

«Конгрессвумен Фокс поскользнулась, спускаясь по мраморной лестнице снаружи зала заседаний палаты представителей после того, как поднялась поговорить с семьей в галерее. Ей помогли встать на ноги и ее осмотрели врачи, после чего она самостоятельно направилась в кабинет лечащего врача, чтобы ей обработали несколько порезов… Кажется, все в порядке», — заявил Айвс.

Сама конгрессвумен от штата Северная Каролина похвасталась в соцсети X, что она выросла в горах Аппалачи, и поэтому с ней — все в порядке.

«Я женщина гор, и я жестче, чем стейк за два доллара», — сыронизировала Фокс.

Ранее сообщалось, что республиканца Майка Джонсона переизбрали спикером палаты представителей США.