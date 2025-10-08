Яд для русской нации: Милонов отправился воевать с майонезом

Фото: [ Продовольственный магазин в ООО «Сергиевское» в Коломне/Медиасток.рф ]

Майонез — это настоящий бич русской кухни, утверждает в беседе с RT депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, чрезмерное использование этого соуса-проклятия в каждом блюде может привести к появлению целого поколения людей с ожирением.

Депутат обратился к россиянам с призывом воздержаться от употребления этого «зелья» в течение хотя бы следующего года.

«Это яд для русской нации. Майонез надо изгнать из кулинарных пристрастий нашего народа, приравняв его к табаку или алкоголю», — заявил Милонов.

Милонов ранее уже выражал негативное отношение к майонезу. В прошлом году законодатель предложил законопроект, запрещающий использование данного многострадального соуса в шаурме.

