Милонов: Нормальные мужья есть только в церкви и «Единой России»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российским женщинам стоит искать будущих мужей лишь в двух местах — в церкви и в партии «Единая Россия». Парламентарий также объяснил, какие мужчины точно не годятся для создания семьи. Об этом пишет «МК».

Депутат Госдумы Виталий Милонов сделал неоднозначное заявление, рекомендовав россиянкам искать потенциальных мужей исключительно в религиозных общинах и в рядах партии «Единая Россия». По мнению парламентария, эти места концентрируют наиболее подходящих кандидатов для создания семьи.

Милонов также подробно описал типаж мужчин, которых следует избегать. В «группу риска» он отнес излишне ухоженных представителей сильного пола, поскольку такая черта, по его словам, часто свидетельствует о нарциссизме. Критике подверглись и увлечение ярким кичливым стилем в одежде, а также демонстрация накачанных мышц. Парламентарий связал подобную модель поведения с западным влиянием, заявив о ее чуждости российским традиционным ценностям.

Ранее Депутат Милонов заявил, что вместо группы «Сектор Газа» нужно бороться с певцами-русофобами.