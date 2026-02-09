Яд шведских столов: названы главные продукты-отравители на отдыхе

Питание по системе «шведский стол» в отелях может таить в себе серьезные риски для здоровья туристов. Врач-диетолог, инфекционист, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала для REGIONS , какие продукты чаще всего становятся причиной пищевых отравлений и как отдыхающим обезопасить себя во время долгожданного отпуска.

По словам эксперта, наибольшую опасность представляют морепродукты, особенно моллюски и креветки. Специалист Мухина подчеркнула, что нарушение температурного режима — особенно если морепродукты долгое время остаются в тепле от +20 до +40 градусов — запускает процесс стремительного деления бактерий. Подобная беспечность при хранении деликатесов чревата для потребителя тяжелой интоксикацией организма.

Не менее рискованными могут быть мясные и молочные блюда, которые подолгу стоят на тепловых поверхностях, а также холодные закуски и салаты, приготовленные заранее и не хранящиеся в холодильнике. Нарушение санитарных норм, например, использование одной разделочной доски для сырого мяса и готовых продуктов, значительно увеличивает вероятность бактериального заражения.

«Важно понимать самый опасный момент, что пища при бактериальной порче не сразу имеет неприятный запах, изменение цвета или текстуры. Но если есть даже малейшее подозрение, то лучше отказаться от такой еды», — предупредила эксперт.

Врач рекомендует по возможности выбирать питание по меню («а-ля карт») вместо шведского стола, особенно людям пожилого возраста и тем, кто имеет хронические заболевания печени или ослабленный иммунитет. Также стоит избегать живых морепродуктов и непрожаренного мяса.

При появлении первых симптомов отравления — слабости, тошноты, боли в животе, повышения температуры — необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Особую тревогу должны вызывать признаки тяжелой интоксикации: спутанность сознания, резкое падение давления, выраженная желтуха или темная моча. В таких случаях требуется немедленная госпитализация для проведения дезинтоксикационной терапии и комплексного обследования.

