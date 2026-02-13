Яд в тарелке щей: кому обычная капуста может «разъесть» желудок

Капуста давно стала королевой российских огородов и неизменным ингредиентом щей, салатов и закусок. Этот овощ ценят за вкус, доступность и пользу, но, как выяснилось, подходит он далеко не каждому. Врач-диетолог Ольга Редина в беседе с REGIONS рассказала, кому стоит обходить капустные грядки стороной, а кому — налегать на хрустящие листья без опаски.

По словам эксперта, капуста — настоящий природный мультивитаминный комплекс. В ней спрятались витамины группы B, C, A, K и E, а также калий, кальций, магний и железо. Регулярное употребление этого овоща нормализует работу желудочно-кишечного тракта, разгоняет обмен веществ и укрепляет иммунитет. Кожа, волосы и ногти тоже скажут спасибо.

«Капуста содержит большое количество витамина C, известного своими антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты помогают защитить клетки тела от повреждений свободными радикалами, замедляют процесс старения и поддерживают иммунную систему. Особенно полезны белокочанная и краснокочанная капуста, поскольку они содержат клетчатку, необходимую для нормального пищеварения», — пояснила врач-диетолог.

Клетчатка в капусте работает как щетка для кишечника, улучшая метаболизм и помогая организму эффективнее усваивать полезные вещества. А витамины и минералы, включая калий, кальций и фосфор, по словам Рединой, необходимы для поддержания плотности костной ткани и предотвращения остеопороза.

Но у медали есть и обратная сторона. Диетолог предупреждает: злоупотребление капустой способно превратить жизнь в испытание. Чрезмерное увлечение овощем грозит проблемами с пищеварением, газообразованием и дискомфортом в животе.

По ее словам, повышенное содержание серосодержащих соединений в капусте может вызывать метеоризм и раздражение слизистой оболочки органов ЖКТ. В добавок к этому, из-за грубых волокон некоторые люди могут испытывать трудности с перевариванием.

Особенно осторожными следует быть тем, у кого уже есть хронические заболевания. Ольга Редина рекомендует полностью исключить капусту из рациона людям с гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколитом, панкреатитом (особенно в сыром виде) и воспалениями желчного пузыря. В черный список попали и дети до двух лет — их пищеварительная система еще не готова к таким нагрузкам. Тем, кто склонен к повышенному газообразованию и вздутию живота, тоже стоит держаться подальше от капустных блюд.

Вывод прост: капуста — продукт замечательный, но подход к ней нужен индивидуальный. Кому-то она подарит здоровье и красоту, а кому-то — бессонную ночь и визит к врачу.

