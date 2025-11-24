Родителей саратовского участника СВО лишают единственного жилья из-за спорной земли

Супруги Астафьевы из Саратовской области, чей сын-офицер служит в зоне СВО, столкнулись с потерей единственного жилья из-за спорной земельной сделки. Как сообщило ИА «Взгляд-инфо», семья оказалась в центре конфликта, который они называют хорошо спланированным мошенничеством с участием местных чиновников.

В мае 2024 года Евгений и Надежда Астафьевы официально оформили в аренду гектар земли под Энгельсом, дважды проверив чистоту сделки через МФЦ и Росреестр. Их сын, капитан, рассчитывал построить там дом после возвращения с фронта.

«На этапе строительства нашего дома внезапно объявился человек, которому в 1994 году был выделен земельный пай в Красном Яре. Вначале мы хотели решить дело миром, выделить ему часть земли, но нам сказали открытым текстом – земля не интересует, нужны деньги, полмиллиона рублей», — рассказывает Евгений.

Суды, несмотря на то, что истец предоставил лишь ксерокопии без печатей, удовлетворили его требования. После завершения строительства объявился второй «пайщик», потребовавший 2 млн рублей под угрозой сноса дома.

«Вся эта история очень подозрительная, она напоминает хорошо разыгранный спектакль с участием, в том числе, энгельсских чиновников», — предполагает Евгений.

На встрече с зампредом правительства области Алексеем Никитиным прозвучало поручение комитету по земельным ресурсам выкупить спорный участок, но позже чиновники отказались от этих договоренностей.

Дом — единственное жилье семьи. На его строительство 82-летняя мать Евгения, бывшая узница концлагеря, продала свою квартиру. О ситуации ей не сообщают — опасаются за ее здоровье.

«Конечно, мы подали на кассацию, но что делать, не знаем. Планируем с женой поехать в Москву и пойти по кабинетам – на прием к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и другим ответственным руководителям», — заявил мужчина.

Супруги предоставили редакции все документы и записали видеообращение к властям.

Ранее сообщалось, что ветеран СВО из Забайкалья оказался в безвыходной ситуации из-за конфликта с нацпарком.