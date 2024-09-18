JAHА: ученые определили, у каких людей снижен риск инфаркта и инсульта

Ученые из Университета науки и технологий Китая опубликовали в Journal of the American Heart Association (JAHА) результаты исследований, согласно которым счастливые люди наименее подвержены инсульту, инфаркту и проблемам с сердцем в целом.

В эксперименте ученых участвовали 121 317 взрослых добровольцев без сердечных заболеваний в среднем возрасте 57 лет. Меньше половины — мужчины. 45%. Всех участников исследования попросили указать удовлетворенность жизнью по ряду показателей. Задавались вопросы про семейные и дружеские отношения, финансы, здоровье, работу и в целом, уровень своего счастья.

После анкеты и сбора всех данных о здоровье началась слежка. Наблюдения продолжали 12 лет и за это время ученые фиксировали все сердечно-сосудистые события, проверяли историю болезней испытуемых. Как оказалось, люди, проживающие более счастливую жизнь и удовлетворенные ей, меньше всего подвергались стрессу и сердечным проблемам.

Результаты оказались следующими: риск ишемии сердца у довольных людей снижен на 44%, инсульта — на 45%. Риск сердечной недостаточности грозил меньше на 51%, а риск сердечного приступа — на все 56%. При этом большинство участников, попавших в список счастливых и наименее подверженных сердечным недугам, жили в благополучных условиях. То есть, могли позволить более качественные продукты, спорт, вести в целом более здоровый образ жизни.

Ранее сообщалось, что врач Саламатина рекомендовала обращаться в больницу при учащенном сердцебиении.