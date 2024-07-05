Яйца, рис и кофе оказались провокаторами риска развития онкологии

Результаты нового исследования показали, что при постоянном наличии в рационе кофе, рисовой крупы и куриных яиц, повышается риск развития болезней, в том числе и рака. Об этом сообщается в британской газете The Mirror.

Ученые взяли образцы крови у тысячи добровольцев. Все они прошли тщательную проверку: изучили результаты анализов, образ жизни, существующие недуги и вредные привычки. Большинство участников были чисты, не имели болезней и пагубных пристрастий. Целью эксперимента было выяснить, что произойдет при употреблении определенных продуктов.

Так, особенно подозрительные результаты вышли у тех, кто часто употреблял кофе, яйца и рис. После повторной проверки крови были обнаружены концентрация пер- и полифторалкильных веществ, известных как PFAS. Это группа синтетических фторорганических соединений, один из главных провокаторов заболеваний, включая болезни печени, рак, нарушения работы органов, проявление врожденных дефектов.

Опасные соединения организм может поглощать из разных источников. На качество риса в данном случае влияет загрязненная вода или почва. Яйца могут «заразиться» от удобрений, кухонной посуды, загрязненной почвы или кофе получаются загрязнение в почве и на производстве.

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